Певица Тина Кароль выставила забавные кадры со своей любимицей кошкой

Как известно, 36-летняя звезда живет в трехэтажном особняке в поселке Зазимье под Киевом. Его начал строить еще в 2008 году ее супруг, продюсер Евгений Огир. Дом был подарком Тине на день рождения их сына Вениамина. К сожалению, Евгений не успел достроить поместье, так как заболел онкологией и умер. Поговаривали, что Кароль хотела продать дом, но, в итоге, решила его оставить. Она самостоятельно закончила ремонт и теперь живет там с сыном (когда он возвращается с учебы из Англии) и со своей пушистой питомицей.

Певица редко выставляет домашние кадры и неохотно пускает журналистов за порог. Однако, в новых "сториз" у себя в Инстаграм засветила свой двор и пышный розовый куст, который как раз вовсю цветет, передает Politeka.net.

Артистка засняла кошку, которая пряталась в тени листвы, а затем перевела камеру повыше, и тут ее ждал сюрприз - на веточке мирно спала серая мышка. Кароль посмеялась со своей любимицы, которая не заметила "обед".

"У-удивляйся миру, но не теряй Б-бдительность", - подписала она кадры.

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