Популярная украинская певица Тина Кароль провела семейный отпуск вместе с сыном Вениамином в Исландии

Популярная исполнительница отправилась вместе с сыном в Исландию, чтобы изучить живописные места и невероятные пейзажи. Причем вместо жаркого отпуска Тина намерено выбрала место с прохладным климатом.

Заграницей Кароль публиковала не так много снимков, однако лучшие фото все же попали в сеть. В том числе кадры с ее единственным сыном Вениамином, который заметно подрос. Поскольку певица выставляет фото из жизни крайне редко, поклонники всегда бурно реагируют на представленные кадры.

Одним из таких стало фото с Веней, позирующим на фоне ледяных глыб.

«Подошло к концу наше путешествие в Исландию Я люблю тебя, Веня. @tina_karol» - говорится в подписи к кадру.

Поклонники выразили свое мнение:

«Я тоже люблю Веню😢 Тин, вам невеста не нужна?😂; При солнце тепло, а при матери хорошо🐼🖤; Совсем взрослый. Через 5-6 лет отправится в свободное плаванье. Тиночка, подумай о доченьке; Воспитанный сын. Будет кем гордиться Тине; Ха, Веня😂🔥; Мамина гордость, мамин сын😍».

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