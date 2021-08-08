Солист "Иванушки International" Кирилл Туриченко, с которым встречалась Тина Кароль до замужества, откровенно рассказал, какие у него сейчас отношения с певицей

Как пишет Politeka.net, известный российский актер и музыкант, солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко дал откровенное интервью, в котором рассказал о романе с украинской артисткой Тиной Кароль.

Фрагмент интервью появился на одной из фан-страниц артистки.

По словам музыканта отношения с Кароль у него были очень давно, еще до ее брака с продюсером Евгением Огиром.

Туриченко рассказывает, что сейчас они с Тиной не поддерживают связи, но когда-то у них были очень романтические отношения. Пара встречалась и даже жила вместе.

"Это удивительная артистка, певица, с которой мы познакомились, когда мне было 16 лет, а ей 14. Мы вместе шли к музыкальному Олимпу. Сегодня Тина очень успешная, классная певица, артистка. Я очень за нее рад. Мы сейчас редко общаемся. Можем поздравить друг друга только с Днем Рождения, но в нашей жизни было так, что какое-то время мы встречались, жили немножко вместе. Я рад тому, что в моей жизни был такой человек, как Тина ✨ ", - откровенно рассказывает Туриченко.

Поклонников растрогали такие откровенности Кирилла Туриченко, они написали много комментариев.

"Ну вот кто ей нужен и подходит ..", "А то цепляют Балана постоянно, который не имеет отношения к этой женщине", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что екскоханий Тины Кароль, которого она скрывала, выдал подробности романа: "Разбила сердце".

Напомним, что снимок Кароль с тайным возлюбленным-певцом оказался в сети, подробности романа: "Разбила сердце, это правда".

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