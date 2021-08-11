Тина Кароль известна своим вспыльчивым характером. Нередко певица проявляет несдержанность по отношению к другим людям

Ранее в Сети показывали, как Тина грубит своим сотрудникам и даже незнакомым людям, а теперь слили кадры, как она "колотит" коллег.

Так, на одной из фан-страничек 36-летней артистки в Инстаграм выложили видео, собрав фрагменты из различных шоу, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

На кадрах видно, как Кароль дает волю кулакам и эмоциям. Конечно, звезда "избивала" коллег невсерьез, но все равно стает немного не по себе. Под горячую руку певицы попали экс-тренер "Голосу країни" Дан Балан (с которым ей еще совсем недавно приписывали роман), рэпер Потап (с которым она была со-ведущей на "Липсинк баттл"), шоумен Юрий Горбунов, Дмитрий Монатик и другие. Некоторым доставались от нее тумаки кулаками, других Тина "воспитывала" шлепками папкой, а третьим так вообще - пинки в спину ногой.

"Гарем, гарем, гарем✌🏻😂", - подписал кадры автор поста.

"Тина просто эмоциональная приколистка😂😍", - объяснили ее поведение фанаты.

Напомним, Дан Балан смутил Тину Кароль, подсев слишком близко: "Начало их истории"

Как сообщала Politeka, что Кароль показала свой истинный характер на публике, кадры уже в Сети: "Женщина, уходите!"

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