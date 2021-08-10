"Они здесь такие домашние"

Фанаты певицы Тины Кароль до сих пор мечтают, чтобы они с Даном Баланом были вместе

Как известно, совсем недавно 36-летней украинской артистке и 42-летнему музыканту-молдаванину приписывали роман, который якобы зародился на проекте "Голос країни" пару лет назад. Звезды не подтверждали, но и не опровергали слухи, которые росли, как снежный ком. Поклонники то и дело выискивали новые "доказательства" их отношений.

Балан, в конце концов, не выдержал и заявил, что все, что их связывает с Кароль - симпатия и дружба. Несмотря на это, фанаты продолжают вспоминать, как развивалась "любовь" их кумиров.

На одном из фан-аккаунтов Тины в Инстаграм опубликовали любопытное архивное фото передает Politeka.net. Знаменитости позировали в гримерке, в обычных нарядах, без пафоса. Кароль даже засмущалась и спрятала лицо за ладонью.

"По особенному люблю это фото🥺😻", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Они здесь такие домашние, напоминают мне детей..."

"Тина стесняется, а Дан сидит уверенный с улыбкой🤧 милашное фото💜начало их истории 🥰"

"они еще не знали, что их ждет впереди...❤️😍"

"😂Тогда они ещё не прятались от всех.😂❤️"

"Милота🙈🤧💘вьıглядят как пара, которая к кому-то пришла в гости🙈🥰😻🙏"

"Да хватит недосказанности, ясность самый лучший твой друг, чего бояться, что терять, время покажет и поставит все на место"

Напомним, Дан Балан обескуражил ночными развлечениями в компании двух молоденьких блондинок: "Только и могут..."

Как сообщала Politeka, Балан после "романа" с Тиной Кароль и Голосу країни объявился в новом проекте: "Дети - это ваше"

Также Politeka писала, что Дан Балан посмеялся над бедой Тины Кароль: "Вышла бы без платья".