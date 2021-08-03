Появилось видео, как Дан Балан впервые за долгое время засветился на публике

После участи в шоу «Голос», а также выпуска новой песни и специального проекта, Дан прекратил вести Инстаграм и не появляется в социальной сети уже несколько месяцев. Причем артист никак не комментировал свои действия.

А недавно в сети появился ролик с последнего выступления артиста день назад. На закрытой вечеринке в дорогом ресторане Киева Дан Балан спел перед поклонниками и удивил группой поддержки.

Танцевальная команда Дана – две блондинистые и стройные красоты – попали под волну критики из-за своих танцевальных движений. По мнению фанатов, певец должен получать больше за свои выступления, к тому же девушки портят вид его исполнению:

«Танцовщицы только и могут что трепать волосами. Занижают эффект исполнения номера. Дан, предложи им выучить другие танцевальные движения, или лучше, пускай не выходят; Дёшево смотрятся эти подтанцовки!!! Нет у него такой группы , как у Тины ... С его данными надо балет, пусть из 4 человек, но профи ... Он теряет много без этого ... И потом, певец такого класса , получает за вечер копейки ... Он должен стоить 200; Он должен стоить 100 т.баксов, а не жалкие 30; Потому, что старьё поёт; Танцовщицы никакие уже прошли крым и рым в таки года Дану надо менять все и самому что то другое надо».

Напомним, Дана Балан прильнул к молоденькой блондинке, Тины Кароль не видно: "Красивая пара".

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана в красном платье с глубоким декольте заставила восхищаться собой: "Сказочная принцесса".

Также Politeka писала, что Дан Балан посмеялся над бедой Тины Кароль: "Вышла бы без платья".