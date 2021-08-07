Популярная украинская певица Тина Кароль решила поделиться личными секретами на платной платформе Patreon
Как пишет Politeka.net, Patreon – это платная интернет-платформа, где можно публиковать свои видео, однако, чтобы посмотреть контент, придется заплатить.
Так, популярная 36-летняя певица Тина Кароль, которая, как известно, редко делится подробностями личной жизни, решила опубликовать откровенное видео на платной платформе Patreon. В своем в своем Instagram Кароль заинтриговала фанов, обнародовав лишь часть видео, где звучат только обрывки рассказа.
"Для большего жду у себя на Patreon", - написала певица.
Позже, на одном из фан-аккаунтов Тины обнародовали часть интервью, где Кароль рассказывает, почему решила назвать своего сына Вениамином.
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"Мое самое любимое имя, мужское-Вениамин, которое пришло ко мне во сне ...Снизошло",- признается певица.
Заметим, что сына Вениамина Кароль родила в 2008 году от своего мужа, продюсера Евгения Огира. Пользователи сети активно обсуждают, что единственный сын Кароль растет копией своего отца.
К сожалению, мужчина ушел из жизни весной 2013 года, не дожив до своего 33-летия всего несколько месяцев. Причиной смерти стал рак желудка, бессильными оказались как украинские специалисты, так и врачи за рубежом.
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