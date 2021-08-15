Молодой украинский певец Антон Wellboy рассказал о своем сотрудничестве с Тиной Кароль

Тина Кароль записала дуэт с Wellboy для своего альбом дуэтов "Молодая кровь". Туда также вошли совместные композиции с Latexfauna, Самнасам, Ivan Navi, Алина Паш, группа KAZKA и Никита Ломакин.

Wellboy рассказал об интересном совпадении.

«Поступило предложение, и я хотел очень сильно, потому что «Хороший парень» - ну, типа, Wellboy. Ну конечно это должно было произойти, вот все карты составлялись так, чтобы я спел с Тиной. И фамилия у меня Вельбой. Я послушал, и думаю: «Хороший парень» это же типа Wellboy. Прикольно, прикольно. Так сложилось, видите», - отметил певец.

Напомним, Антон Вельбой участвовал в 10-м сезоне « X-фактора», где его тренером была Настя Каменских.

В 2021 Wellboy выпустил видеоклип «Гуси».

Через две недели после премьеры песня вошла в топ-20 песен украинской Apple Music, заняла 8 место в общеукраинском радиочарте, а видеоклип собрал более 3 млн просмотров на YouTube.

Напомним, Тина Кароль поделилась творческими планами, украинцы не оценили.

Как сообщала Politeka, Кароль в кислотных лосинах похвасталась результатами тренировок в личном спортзале.

Также Politeka писала, что Дан Балан оторвался под Сердючку в компании Горбунова и Кароль, появилось видео.