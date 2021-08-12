Тина Кароль рассказала поклонникам про новый альбом дуэтов

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Недавно, она заявила, что украинцы услышат новое звучание музыки. Артистка активно ведет социальные сети и делится творчеством и событиями из жизни с поклонниками.

На этот раз Тина поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Она презентовала новый альбом дуэтов "Молодая кровь". Это будет сборник песен вместе с популярными украинскими артистами. Среди них: Андрей Wellboy, группа Latexfauna, Самнасам, Ivan Navi, Алина Паш, группа KAZKA и Никита Ломакин.

"Миссия этих коллабораций в том, чтобы пополнить каталог украинской музыки современными песнями, а также открыть для широкой аудитории новые имена.", сообщила Тина.

Поклонники с ажиотажем ждут нового альбома, но часть пользователей сети недовольны выбором артистов: "Где НОВЫЕ имена??? Мы же их всех знаем... ", "Говорила ведь, что будут коллаборации совсем с ноунеймами..и о Боже Ломакин даже тут", ""

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