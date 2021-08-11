Украинская певица Тина Кароль впечатлила эффектным трюком на своем концерте

Как передает Politeka.net, Кароль славится крутыми шоу-программами, которые готовит для своих гастролей. На ее концертах всегда много танцев, трюков и эффектных костюмов. Артистка умеет зажечь на сцене и порадовать своих преданных поклонников.

На одной из фан-страничек звезды в сети появился кадр с ее концерта. Тина была одета в штаны, топ и сапожки на каблуках. Ее волосы были собраны в тугой пучок. Красотка эффектно умостилась в полушпагате на платформе, из которой взрывались фейерверки. Выглядела звезда превосходно.

«Слушаем и продолжаем стримить новый Live альбом Тины», - подписали фото авторы аккаунта.

Отметим, что недавно Тина Кароль провела ребрендинг своего образа, превратившись в более дерзкую и эпатажную артистку. Ее новые песни и клипы пропитаны абсолютно новой энергетикой и женской силой.

Напомним, что Кароль похвасталась массивным кольцом на безымянном пальце: "Прям Хюррем Султан".

А еще Politeka писала, что Тина Кароль застукала непрошенную гостью у себя во дворе, пряталась в розах: кадры.

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль наклонилась перед камерой, очаровав декольте: "Становится все жарче…".