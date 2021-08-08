Українська співачка Тіна Кароль "блиснула" бюстом на пікантному фото

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль вміє інтригувати, дивувати і радувати шанувальників – співачка не залишить їх без приводів дл обговорень і регулярно балує новинами.

Але на цьому приємні несподіванки не закінчилися - її шанувальники опублікували спекотне фото співачки в Instagram.

Вона одягнена в облягаючий комбінезон чорного кольору з пікантною сітчастою вставкою з боків і глибоким декольте. Тіна завбачливо зібрала волосся в гладкий хвіст і прикрасила образ аксесуарами: поясом і золотими сережками.

Не вислизає від уваги і важлива подробиця-на фото Тіна не "змінила" своїй яскравій-червоній помаді, з якою буквально не розлучалася вже досить тривалий час, та навіть стала фірмовим знаком вокалістки.

"Найсолодша цукерочка" Тіна Кароль трохи нахилилася до камери, "блиснувши" бюстом, чим звела з розуму - адже стає все спекотніше і спекотніше.

Варто відзначити, що останнім часом Тіна Кароль знизила градус сексуальності на своїх фото і все частіше в її блозі стали з'являтися затишні, домашні і милі публікації.

Нaгaдaємо, що знімок Кароль з таємним коханим-співаком опинився в мережі, подробиці роману.

Як Рaніше Politeka писaлa, що екскоханий Тіни Кароль, якого вона приховувала, видав подробиці роману.

Також Politeka повідомлялa, що екс-наречений Тіни Кароль, який розридався на сцені, здивував зізнанням.