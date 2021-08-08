Українська співачка Тіна Кароль "блиснула" бюстом на пікантному фото
Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль вміє інтригувати, дивувати і радувати шанувальників – співачка не залишить їх без приводів дл обговорень і регулярно балує новинами.
Але на цьому приємні несподіванки не закінчилися - її шанувальники опублікували спекотне фото співачки в Instagram.
Вона одягнена в облягаючий комбінезон чорного кольору з пікантною сітчастою вставкою з боків і глибоким декольте. Тіна завбачливо зібрала волосся в гладкий хвіст і прикрасила образ аксесуарами: поясом і золотими сережками.
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Не вислизає від уваги і важлива подробиця-на фото Тіна не "змінила" своїй яскравій-червоній помаді, з якою буквально не розлучалася вже досить тривалий час, та навіть стала фірмовим знаком вокалістки.
"Найсолодша цукерочка" Тіна Кароль трохи нахилилася до камери, "блиснувши" бюстом, чим звела з розуму - адже стає все спекотніше і спекотніше.
Варто відзначити, що останнім часом Тіна Кароль знизила градус сексуальності на своїх фото і все частіше в її блозі стали з'являтися затишні, домашні і милі публікації.
Нaгaдaємо, що знімок Кароль з таємним коханим-співаком опинився в мережі, подробиці роману.
Як Рaніше Politeka писaлa, що екскоханий Тіни Кароль, якого вона приховувала, видав подробиці роману.
Також Politeka повідомлялa, що екс-наречений Тіни Кароль, який розридався на сцені, здивував зізнанням.