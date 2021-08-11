Співачка Тіна Кароль виставила кумедні кадри зі своєю улюбленицею кішкою

Як відомо, 36-річна зірка живе в триповерховому особняку в селищі Зазим'я під Києвом. Його почав будувати ще в 2008 році її чоловік, продюсер Євген Огір. Будинок був подарунком Тіні на день народження їхнього сина Веніаміна. На жаль, Євген не встиг добудувати маєток, так як захворів онкологією і помер. Подейкували, що Кароль хотіла продати будинок, але, в підсумку, вирішила його залишити. Вона самостійно закінчила ремонт і тепер живе там з сином (коли він повертається з навчання з Англії) і зі своєю пухнастою улюбленицею.

Співачка рідко виставляє домашні кадри і неохоче пускає журналістів за поріг. Однак, в нових "сторіз" у себе в Instagram засвітила свій двір і пишний рожевий кущ, який якраз цвіте, передає Politeka.net.

Артистка зняла кішку, яка ховалася в тіні листя, а потім перевела камеру вище, і тут її чекав сюрприз - на гілочці мирно спала сіра мишка. Кароль посміялася зі своєї улюблениці, яка не помітила "обід".

"Д-дивуйся світу, але не втрачай П-пильність", - підписала вона кадри.

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