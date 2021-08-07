Популярна українська співачка Тіна Кароль звабливо показала кільце на безіменному пальці

Артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, з нової фотосесії для ювелірного бренду, яке захопило шанувальників зірки.

Кароль дуже жіночно позує в легкій сукні на тоненьких бретельках. Вона з гордістю виставила руки, показавши золоте кільце з камінням на безіменному пальці.

Стилісти зробили зірці легку укладку, розпустивши світле волосся по плечах. Макіяж візажисти виконали з акцентом на очі – вони виблискували, а також губи. Нюдова помада надала губам артистки більшої пухкості.

Шанувальники захопилися тим, як виглядай Тіна Кароль. Вона вразила їх своєю елегантністю і жіночністю. Одна з підписниць порівняла співачку Хюррем Султан з серіла "Величне століття", інша назвала "ідеальною".

"Ля😍прям Хюррем Султан🔥",

"Краща",

"Біла королева"

"Неймовірна",

"Зірочка з небес! 🌠🌠🌠",

"Ваууууу дуже красиво😍 😍",

"Якщо мені хто небудь коли небудь скаже, що ідеальних людей не існує... я їм покажу це фото!",

"Тіна, вернись до нас!😢 без тебе немає натхнення! це залежність", - висловилися в мережі.

Раніше Politeka писала, що Тіна Кароль у вузьких легінсах показала, як худнути за допомогою лавки: "що за гон...".

Нагадаємо, що син Тіни Кароль, який навчається в Британії, засмутив маму на відпочинку: "порвав мій...".

A ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль здивувала визнанням після спільного виходу з ЗАРИЦЬКОЮ з KAZKA:"це доля".