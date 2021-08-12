Украинская певица Тина Кароль устроила танцы с неизвестным красавчиком

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является успешной отечественной певицей. Красотка недавно выпустила мини-альбом "Красиво", на две песни из которого уже презентовала клипы. Видеоработы девушки собрали миллионы просмотров на Ютуб. Также девушка дает концерты и выступает на частных вечеринках.

Так, на новых кадрах, которые появились на фан-страничке Кароль в Инстаграм, красотка была в шикарном вечернем платье на свадьбе. Тина пела, танцуя с молодым человеком по имени Арчи. Кадры получились довольно милыми и интересными.

"Мило ведь", - написано было под публикацией.

Фанаты посмотрели видео более тысячи раз и написали комментарии:

"Это где и с кем?", "Элегантно и красиво. Никаких обнимашек и поцелуев", "Красотка наша и Арчи ничего", "Та самая девочка в лагере, которая танцует все медленные танцы".

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