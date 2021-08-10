Тине Кароль, Злате Огневич и Оле Поляковой, у которых за плечами 10-15 лет карьерного роста, дышут в спину "новички"

Так, на страничке портала шоу-бизнесовых новостей MUZVAR в Инстаграм опубликовали любопытную подборку со свежими треками от новых украинских артистов, передает Politeka.net.

"Каждый раз слышим одно и тоже: «Тина, Оля, Настя, Надя, Злата, Джа это хорошо, но где новые?! Так вот они, пятерка молодых, талантливых и уже с крутым материалом", - говорится в подписи.

Публике предложили оценить талант, харизму и вкус таких певиц, как ROXOLANA (25 июня девушка выпустила свой первый сингл "Очима" на стихи Лины Костенко, а сейчас вышел ее уже очередной трек "Франко". В клипе, к слову, снималась народная артистка Нина Матвиенко), ZELENOOKA, Sereeen, Sofia Shanti и Roma.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное и услышанное:

"Вау... И саунд во всех песнях качественный, как надо. Ого!"

"Не дотягивают они, как по мне, пока что до Супер Поп-Див Украины. Но возможно через пару годиков все изменится 🙃"

"Всех знаю все крутые, всех слушаю😂😍 "гордий промінь" на повторе ❤️"

"Круто, очень рад, что действительно крутая Украинская новая музика👏"

Ранее сообщалось, Каменских посреди ночи сиганула за борт яхты, Потап бросился за ней: "Сумасшедшая"

Также, Тина Кароль осрамилась пренебрежительным обращением к украинцам: "С "людишками" явно перебор!"

Politeka рассказывала, Полякова, скопировав образ дочери-подростка, пустилась в пляс ночью на концерте: кадры