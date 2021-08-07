Певица Оля Полякова привыкла хвастаться эпатажными образами на концерте, однако на чужом удивила всех

Артистка появляется на своих концертах в довольно смелых образах и платьях из бус, которые будут весить несколько кг. При этом звезда не скрывает свою привлекательность и выступает в максимально открытых костюмах, переодеваясь между выступлениями.

На концертах других исполнителей же Полякову просто не узнать. Так, недавно она появилась на выступлении одного артиста, впечатлив домашним видом девочки-подростка. В серых лосинах с надписями, куртке-ветровке с блестящими вставками звезда выглядела очень просто.

А растрепанные косички и отсутствие макияжа сделали образ Поляковой еще более обычным. Не обошлось без привычных танцев на камеру. Как видно, звезда не боится быть настоящей.

Ранее мы писали, что звезда оказалась в центре скандала и отреагировала на массовый хейт, посыпавшийся на ее семью после того, как в Сети показали кадры с первого концерта Маши. Девушка пробует свои силы в певческой карьере.

Во время выступления со своей группой "ШВЫ" она исполнила матерную песню. Ее мама при этом снимала процесс и улыбалась. Более того, Полякова похвалила дочь, выложив фргаменты у себя в Инстаграм.

Напомним, дочь Поляковой решила не останавливаться и вывалила новую порцию "откровений": "Ну и воспитали..."

Как сообщала Politeka, Полякова осрамилась на пляже, высказавшись о дерзком поведении дочери: "Страх быть осужденным..."

Также Politeka писала, что ЧП случилось с Поляковой и ее дочерью в аэропорту, певица рвет и мечет