Украинская певица Тина Кароль, похоже, решила подарить второй шанс Никите Ломакину и записала с ним дуэт

Как передает Politeka.net, об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм. Песня вошла в альбом «Молодая кровь», релиз которого приурочен к 30-летию независимости Украины. Этот альбом Кароль полностью состоит из дуэтов с молодыми украинскими исполнителями.

"Наслаждайся и пиши отзывы, поддержи своиx", - говорится в посте.

Отметим, Никита Ломакин заинтриговал Тину своим голосом и харизмой еще на отборе в шоу «Голос країни». Артистка взяла его в свою команду, однако, они не сработались. По итогам первого прямого эфира Ломакин покинул проект.

Тогда Кароль довольно резко высказалась о молодом певце.

"Не всем нужна моя помощь. Не всем нужна я. И не все готовы начинать сегодня. Вот, в чем прикол. Иногда нужно побыть "в бочке" (как выдержанное вино)", - заявила тога Тина закулисному ведущему "Голосу країни" Славе Демину.

Отметим, новый альбом Кароль активно комментируют в Сети.

«Новых имён не вижу кроме велбоя ! Всех их знаю! Ни одного дуэта с реально молодыми артистами которые появились за последний год! Надеюсь это не последний эксперимент! И будут дуэты с реально новыми именами! Альбом бомба!!! Вот этот альбом реально ждала страна!!! А не предыдущий», «Это очень круто, поздравляю», «Невероятно», «Это очень круто», «Как классно», - пишут украинцы.

Напомним, Тина Кароль неожиданно заинтересовалась победителем "Голосу країни": "Молодая кровь"

Как сообщала Politeka, Тина Кароль поделилась творческими планами, украинцы не оценили.

Также Politeka писала, что к участнику "Голосу країни" Ломакину нагрянули непрошенные гостьи: "Первая девушка Олега Винника"