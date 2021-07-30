Участник "Голосу країни" Никита Ломакин показал, как "первая девушка" Олега Винника ищет его

Как сообщает Politeka.net, известный участник "Голосу країни" Никита Ломакин поделился в сети удивительной историей о женщине, которая ищет Олега Винника, но зачем-то пришла к нему. В своем Instagram он показал видео, на котором эта женщина еще и со своей мамой, рассказывает о том, что Винник обещал на ней жениться.

По словам Ломакина, эти женщины раз в полгода появляются у порога телеканала "М1" и ищут Олега Винника. Теперь они проследили за Никитой до его дома и начали караулить, ведь решили через него передать послание Олегу Виннику.

"Одна из них клянётся, что она первая девушка Олега Винника, что он ей сделал предложение и морозится. А вторая ее мама, то есть получается "теща" Олега, как-то так. И вроде как всё норм, я воспринял это как очень крепкую фанатскую любовь, но сегодня… Мне позвонил хозяин квартиры, которую я снимаю, и сказал, что меня ищут родственники. Я вышел, и как оказалось, эти женщины проследили за мной, и стоят у меня под подъездом", - рассказал Ломакин в подписи к видео.

"Олег, прошу, отзовись. Мне страшно выходить из дома", - добавил Никита.

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