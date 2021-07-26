Популярный молодой исполнитель Никита Ломакин поделился новым видео

Известный украинский певец Никита Ломакин часто радует поклонников своим новым творчеством. Исполнитель стал известен благодаря проектам "Х-Фактор" и "Голос країни", после чего начал сольную карьеру. Как известно, также Никита был в отношениях с популярной певицей Мишель Андраде. Об этом сообщает Politeka.net.

На этот раз певец поделился кадрами из сельской местности с друзьями. На фото - поле, Никита стоит рядом с другом. На парне черная жилетка, которая надета на футболку и черно-белые штаны.

"Обещал кантри альбом, и сдержал слово", добавил к видео певец. И также на видео певец и его друг поют песню в стиле кантри на двух языках.

Поклонники Никиты Ломакина оставили ему множество положительных комментариев: "Ах, сколько девичьих грез связанные с Ломакиным Никитой и копной сена", "Очень классно", "Прикольно", "Ой, как хорошо в селе", "Класс", "Любим тебя".

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