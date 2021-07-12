Молодой певец, звезда «Голосу країни» Никита Ломакин впечатлил необычным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 23-летний артист опубликовал фото, сделанное в репетиционной комнате. Он был одет в черную водолазку и черные солнцезащитные очки. Волосы певца были аккуратно зачесаны, в результате чего он выглядел стильно и соблазнительно. Особого шарма образу добавляла улыбка исполнителя.

«Зачем мне парень, если он не будет выглядеть так?», - шутливо подписал фото Ломакин.

В комментариях поклонницы оставили ему массу приятных слов. Фанатки буквально визжали от восторга, увидев новое фото Ломакина.

«Ну как тебя можно не любить?», «какой красивенький», «мой крааааш», «Красота», «В этих очках видно все, даже то, чего не видят все остальные», «Улыбка Чеширского кота», - пишут пользователи сети.

Отметим, что впервые Ломакин засветился на шоу «Х-фактор», когда ему было всего 16 лет. Там он познакомился с певицей Мишель Андраде, с которой долгое время встречался.

Напомним, что Никита Ломакин показал неожиданное фото: «Когда в сотый раз спрашивают о Мишель Андраде».

Как сообщала Politeka, Ломакин жестко "проехался" по МELOVINу: "Не хочу так входить в историю".

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