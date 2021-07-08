Відомий український співак Микита Ломакін, який запам'ятався глядачам завдяки участі в шоу "Голос країни 11", жорстко висловився про камінг-аут MELOVINа і своє ставлення до людей з нетрадиційною орієнтацією
Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram молодий артист і колишній хлопець Мішель Андраде опублікував пост, присвячений виступу на фестивалі Atlas Weekend.
"Спасибі, що були зі мною, незважаючи на дощ", - написав артист, супроводивши публікацію відповідними фото зі сцени.
При цьому в коментарях у Микити з гумором поцікавилися, чи обійшлося його виступ без камінг-ауту. Справа в тому, що два дні тому популярний співак MELOVIN на тому ж фестивалі поцілував чоловіка прямо на сцені, розкривши тим самим свою орієнтацію.
"Камінаута не було? ;) До речі... зараз почнуть всі потроху... але Мел увійшов в історію", - написав один з коментаторів.
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"Не хочу так входити в історію", - відповів на це Ломакін.
Під цими коментарями розгорнулася дискусія, на яку співак відповів Великим постом, в якому заявив, що нормально ставиться до представників ЛГБТ-спільноти. Проте Ломакін підкреслив, що не підтримує вчинок MELOVINа.
"Всі вже давно нормально сприймають ЛГБТ.. принаймні я точно і все моє оточення ... але ця витівка ... це просто негарно ... виглядало так ніби-то Атлас просто став приводом для того щоб похайпити...і не найсимпатичнішим чином", - заявив Ломакін.
Він вважає, що змінювати ставлення до представників ЛГБТ потрібно не такими засобами.
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