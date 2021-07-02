Відомий український співак Микита Ломакін, якого всі знають по шоу "Голос країни", а також як хлопця співачки Мішель Андраде, показав, як проходять його репетиції

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram виконавець опублікував кадри, зняті прихованою камерою. Він був у процесі роботи над новим хітом зі своїм другом, який сидів за барабанами. Потім сам Ломакін сів за барабани і показав свій талант.

"Не підглядай.. @alisaaaliceee) у нас тут свій вайб з @vctr_dang", - підписав відео Ломакін.

У коментарях молодому виконавцю залишили масу відгуків.

"Ти шо) а що за барабанщик?))", "Не люблю, коли всі підглядають", "неймовірно", "дуже чекаємо чогось новенького і цікавенького", "які красунчики",-пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Микита Ломакін прославився завдяки шоу «Х-фактор», коли був ще зовсім юним. Пізніше артист засвітився на "Голосі країни", але до фіналу не дійшов.

Нагадаємо, що Микита Ломакін вразив новим відео з фігуристою дівчиною:"як депутат".

Як повідомляла Politeka, Микита Ломакін показав несподіване фото: "Коли в сотий раз запитують про Мішель Андраде".

Також Politeka писала, що Микита Ломакін підкорив українок новим зухвалим образом:"Гарячий іспанець".