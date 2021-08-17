Певица Тина Кароль обратилась к украинцам перед выходом нового альбома

Как передает Politeka.net, Тина Кароль - популярная украинская певица. Недавно артистка объявила о своём новом альбоме, который состоит из дуэтов с молодыми талантами Украины. Альбом в честь этого называется "Молода кров". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками происходящим в её жизни.

На этот раз Тина поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. Артистка в белом коротком топе с высокой прической обратилась к украинцам. Она рассказала, что подготовила сюрприз в виде релиза нового альбома "Молода кров" к 30-летию Независимости Украины. Ранее Тина объявляла с кем будут дуэты, среди перечисленных артистов: Андрей Wellboy, группа Latexfauna, Самнасам, Ivan Navi, Алина Паш, группа KAZKA и Никита Ломакин.

"Я невероятно тронута представить вам альбом "Молода кров". Невероятно тронута представить исполнителей новой формации. И хочу поздравить Украину с днем рождения, с 30-летием. Вы знали что все зависит в будущем от нас, насколько мы объеденены в своей идее, в своей самоидентификации. Мне очень приятно, что именно в этом альбоме в этих дуэтах, в этих песнях звучат те голоса, которые будут звучать в будущем. Верю что будет "Молода кров" 2 и 3. На сегодня это наш маленький старт и амбиционные планы.", поздравила Тина Кароль страну с Днем Независимости.

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