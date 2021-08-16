Тина Кароль показалась в обществе со своей маленькой копией, Тиной Синяговской

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль недавно выпустила новой мини-альбом "Красиво". Красотка на песни из альбома успела снять несколько видео-работ, которые набрали миллионы просмотров на Ютубе. Певица активно ведет Инстаграм, но фанатам и это мало, ведь они создают фан-странички, где публикуют снимки и видео своей любимой исполнительницы.

На фан-страничке появилось фото, где Кароль позирует в одесском Морвокзале. Красотку обнимает семилетняя Тина Синяговская, которая прозвали копией певицы из-за схожести.

"Две Тиночки", - было подписано фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Тоже очень хотели сфотографироваться", "Какие красивые", "Хорошие", "Милашки", "Две красотки".

На страничке Синяговской тоже было это фото.

"Любовь. Тина говорит, я ее так люблю , что боюсь даже слово сказать при ней", - написала мама маленькой Тины. Лайк поставила и Тина Кароль под снимком.

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