Известный украинский певец Никита Ломакин покорил фанаток новым роковым образом в красном
Прославившийся участник «Голосу країни» из команды Тины Кароль и экс-бойфренд Мишель Андраде продолжает радовать поклонников новым контентом. На этот раз певец поделился новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Так, Ломакин показал свой новый портрет, который получился очень атмосферным и харизматичным. На снимке певец позирует в красном пиджаке, стоя к камере в пол-оборота. На фото видно только лицо и плечи артиста крупным планом, однако благодаря освещению и черному фону выглядит это очень живописно.
«Відчуваю себе демоном
Але, знай, мені не все одно…», - загадочно подписал фото Ломакин.
Стоит отметить, что чуть раньше певец анонсировал выход новой совместной песни и клипа с Тиной Кароль. Эта цитата как раз оказалась из нового хита.
Известный холостяк подарил Ротару браслет по цене квартиры, кадры роскоши: "Господи, какая женщина"
Кравчук после операции не появился на параде в День Независимости: Ющенко рассказал, в каком он сейчас состоянии
Кароль взбесила украинцев, выйдя на сцену с песней Кузьмы Скрябина: "Кто дал ей разрешение?"
Украинцы переругались из-за нового звания Монатика, кадры: "Заслуженный артист, не поет на государственном..."
Мама Верки Сердючки без грима впечатлила внешностью в обычной жизни: "Какая красивая"
Поклонники исполнителя тут же отреагировали на его публикацию.
«Какой красивый Никита так нельзя», «Самый милый демон», «та ты воплоти ангелочек», «Я подумала что это Дан Балан», «Ай, в сердечко», «Всё больше и больше схожестей с папочкой. Слишком шикарный», «Дан Балан?», - пишут люди.
Напомним, Кароль прильнула к экс-бойфренду Мишель Андраде Ломакину у всех на виду, кадры.
Как сообщала Politeka, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин раскрыл, что теперь его связывает с Кароль.
Также Politeka писала, что звезда "Голосу країни" Ломакин публично извинился перед Тиной Кароль.