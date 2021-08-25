Известный украинский певец Никита Ломакин покорил фанаток новым роковым образом в красном

Прославившийся участник «Голосу країни» из команды Тины Кароль и экс-бойфренд Мишель Андраде продолжает радовать поклонников новым контентом. На этот раз певец поделился новым фото на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, Ломакин показал свой новый портрет, который получился очень атмосферным и харизматичным. На снимке певец позирует в красном пиджаке, стоя к камере в пол-оборота. На фото видно только лицо и плечи артиста крупным планом, однако благодаря освещению и черному фону выглядит это очень живописно.

«Відчуваю себе демоном

Але, знай, мені не все одно…», - загадочно подписал фото Ломакин.

Стоит отметить, что чуть раньше певец анонсировал выход новой совместной песни и клипа с Тиной Кароль. Эта цитата как раз оказалась из нового хита.

Поклонники исполнителя тут же отреагировали на его публикацию.

«Какой красивый Никита так нельзя», «Самый милый демон», «та ты воплоти ангелочек», «Я подумала что это Дан Балан», «Ай, в сердечко», «Всё больше и больше схожестей с папочкой. Слишком шикарный», «Дан Балан?», - пишут люди.

Напомним, Кароль прильнула к экс-бойфренду Мишель Андраде Ломакину у всех на виду, кадры.

Как сообщала Politeka, экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин раскрыл, что теперь его связывает с Кароль.

Также Politeka писала, что звезда "Голосу країни" Ломакин публично извинился перед Тиной Кароль.