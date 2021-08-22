Исполнитель Никита Ломакин порадовал новыми кадрами в компании Тины Кароль

Как сообщает Politeka.net, известный участник "Голосу країни" из команды Тины Кароль Никита Ломакин рассказал о создании нового хита. Более того, споет он вместе со своей наставницей - Тиной Кароль.

Никита пообещал в Instagram, что будет крутой клип, но решил не раскрывать подробности. Хотя и смилостивился над поклонниками, засветив несколько кадров со съемок.

На видео можно увидеть, как певец сидит на диване в прихожей, а Тина положила голову ему на колени. Кроме того, певец показал фото, на котором Тина прильнула к нему, счастливо улыбаясь, а он держит ее за талию.

"Мy queen 🖤 #Невірний это особенный трек.. слушайте", - написал Ломакин под фото.

Для съемок украинские звезды выбрали стильные наряды, которые прекрасно вписались в общую атмосферу клипа. Тина облачилась в роскошное нежное платье небесно-голубого цвета с длинным рукавом, воздушной юбкой и пышными рукавами. Боссоножки на каблучке и сережки-гвоздики довершили ее образ.

Ломакин предпочел кэжуал лук, примеряв белую оверсайз футболку, кроссовки в тон и черные джинсы.

Пользователи сети сразу начали обсыпать парочку комплиментами, другие писали, что они больше похожи на маму и сына, которых снимает Дан Балан. Нашелся, что сказать и телеведущий Слава Демин, который оставил под кадрами, короткое: "Горько".

"Лучшие", "Ждем фото где полноценная семейка. Дочь и отец ещё нужны", "Дан Балан снимает на телефон", "Вот это любовь", - писали пользователи сети.

Напомним, Известная украинская группа заполучила Тину Кароль в качестве бэк-вокалистки.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль накануне Дня Независимости заинтриговала украинцев.

Также Politeka писала, что Кароль дала второй шанс Никите Ломакину, с которым распрощалась на "Голосі країни".