Исполнитель Никита Ломакин порадовал новыми кадрами в компании Тины Кароль
Как сообщает Politeka.net, известный участник "Голосу країни" из команды Тины Кароль Никита Ломакин рассказал о создании нового хита. Более того, споет он вместе со своей наставницей - Тиной Кароль.
Никита пообещал в Instagram, что будет крутой клип, но решил не раскрывать подробности. Хотя и смилостивился над поклонниками, засветив несколько кадров со съемок.
На видео можно увидеть, как певец сидит на диване в прихожей, а Тина положила голову ему на колени. Кроме того, певец показал фото, на котором Тина прильнула к нему, счастливо улыбаясь, а он держит ее за талию.
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"Мy queen 🖤 #Невірний это особенный трек.. слушайте", - написал Ломакин под фото.
Для съемок украинские звезды выбрали стильные наряды, которые прекрасно вписались в общую атмосферу клипа. Тина облачилась в роскошное нежное платье небесно-голубого цвета с длинным рукавом, воздушной юбкой и пышными рукавами. Боссоножки на каблучке и сережки-гвоздики довершили ее образ.
Ломакин предпочел кэжуал лук, примеряв белую оверсайз футболку, кроссовки в тон и черные джинсы.
Пользователи сети сразу начали обсыпать парочку комплиментами, другие писали, что они больше похожи на маму и сына, которых снимает Дан Балан. Нашелся, что сказать и телеведущий Слава Демин, который оставил под кадрами, короткое: "Горько".
"Лучшие", "Ждем фото где полноценная семейка. Дочь и отец ещё нужны", "Дан Балан снимает на телефон", "Вот это любовь", - писали пользователи сети.
Напомним, Известная украинская группа заполучила Тину Кароль в качестве бэк-вокалистки.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль накануне Дня Независимости заинтриговала украинцев.
Также Politeka писала, что Кароль дала второй шанс Никите Ломакину, с которым распрощалась на "Голосі країни".