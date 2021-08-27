Тина Кароль дала повод для слухов: в личной жизни артистки, возможно, наклевывается романтика

36-летняя звезда, которая после смерти своего супруга, продюсера Евгения Огира в 2013 году, больше так и не вышла замуж, заинтриговала неожиданным заявлением.

Так, Кароль на днях презентовала альбом «Молода кров», в котором спела дуэтом с молодыми и перспективными артистами. Среди их числа оказался и 29-летний Ivan NAVI (Иван Сяркевич из Львова). Вместе с Тиной они записали песню-lovestory «Ангели все знають». До этого они не были знакомы и познакомились уже в процессе работы. Иван мечтал о дуэте с Тиной еще с прошлого года, а певица в одном из интервью назвала его «именно тем хорошим парнем, за которого хочется выйти замуж».

«В последнее время так мало романтики на сцене. А он — тот самый хороший парень, за которого хочется выйти замуж», - говорила она.

Недавно артисты созвонились в live-формате в Instagram и договорились о совместной прогулке по Львову, тем более, что у Кароль уже анонсированы концерты в этом городе на 23-24 сентября.

Пользователи Сети бурно обсуждают тандем Тины и Ivan NAVI, комментируя их совместное фото, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм.

"Ну, хорошо ж..."

"У Нави коменты круче😂 такой стёб над Тиной"

"Ну, что ж... красивая пара... - до слёз😢😂"

"Боже, море удовольствия на вас смотреть! Такие позитивные 💪🏻"

"ждем вас с @tina_karol в Киеве🔥 это был бы крутой подарок😍"

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