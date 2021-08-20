Тина Кароль побывала на телепрограмме "Сніданок з 1+1", где обсудили выход ее нового альбома

Как пишет Politeka.net, недавно Тина Кароль выпустила новый украиноязычный альбом "Молодая кровь", который посвятила 30-летию независимости Украины. "Молодая кровь" – это совместный проект певицы и семи молодых перспективных исполнителей.

Об этом альбоме Тина Кароль рассказала в студии "Сніданку з 1+1" ведущим программы Егору Гордееву и Неле Шовкопляс.

Конечно не обошлось и без казусов. На вопрос Егора о деньгах на альбом Тина решила ответить на опережение, что было очень забавно.

"Очень простой вопрос, который у всех на устах, возможно, сейчас: "Деньги откуда?",- спросил ведущий.

На это Тина, не дождавшись пока Егор договорит, выпалила: "Нет, я не вышла замуж". Фрагмент видео с этим моментом выложили на одной из фан-страниц Тины Кароль.

"Пока все интересуются новым альбомом, у Тины в голове совсем другое 😛😂 ", - пишут на странице.

В комментариях поклонники певицы активно обсуждают эту ситуацию. Они убеждены, что Тина на самом деле мечтает о замужестве, поэтому так часто о нем говорит.

"Лучшая защита, как говорится, это нападение 😭😭🤣", " что у кого болит ... кто приток навсегда и остались только "ты и я" ... 👩❤️👩 "Мы все поняли, Тин 😂😂 дождись вопроса хоть", - пишут в сети.

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