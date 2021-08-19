Цікавий момент з Тіною Кароль і Даном Баланом, який стався на "Голосі країни", показали в Мережі їх віддані фанати
В Instagram опублікували фрагмент одного з ефірів, коли гарячий молдаванин Дан вирішив, мабуть, вразити Тіну своїми танцювальними талантами, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Під час виступу одного з учасників Балан кинувся в танок, вставши з-за суддівського крісла. Артист дуже пластично рухався під музику, здивувавши дивними рухами рук, які, втім, надавали його танцю родзинку. У якийсь момент він застрибнув на стілець і мало не впав з нього.
"За такими танцями готова вічно спостерігати😻 🔥", - підписала кадри автор поста.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, деякі "не зрозуміли" танцю Балана, інші ж похвалили співака.
"Ну хіба це танці? Це стрибало, треба б повчити хореографію - він не танцюрист, а співак. Головне, вміє зарядити публіку і учасника 🔥 - а ви спробуйте повторити його рухи кисті рук і рухи ніг і ще співати пісні 1.5 а то і 2 години"
"це не танці, але за те ніхто так більше не вміє, це реально складно повторити)"
"ці рухи щось з чимось... стільки енергії, рухається кожна клітинка...🔥"
"Так, а якщо це Танці з Тіною, то нескінченно❤️"
"він мало не впав зі стільця 😂"
Нагадаємо, тривалий час Кароль і Балану приписували пристрасний роман, який вони, нібито тримали в таємниці. Нещодавно Дан розставив крапки на "i", пояснивши, що між ними завжди була симпатія і дружба, але не більше того.
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