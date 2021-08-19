Интересный момент с Тиной Кароль и Даном Баланом, который произошел на "Голосі країни", показали в Сети их преданные фанаты
В Инстаграм опубликовали фрагмент одного из эфиров, когда горячий молдаванин Дан решил, по-видимому, впечатлить Тину своими танцевальными талантами, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Во время выступления одного из участников Балан кинулся в пляс, встав из-за судейского кресла. Артист очень пластично двигался под музыку, удивив странными движениями рук, которые, впрочем, придавали его танцу изюминку. В какой-то момент он запрыгнул на стул и чуть не упал с него.
"За такими танцами готова вечно наблюдать 😻🔥", - подписала кадры автор поста.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, некоторые "не поняли" танца Балана, другие же похвалили певца.
"Ну разве это танцы ? Это прыг скок, надо бы поучить хореографию - он не танцор, а певец. Главное, умеет зарядить публику и участника 🔥 - А вы попробуйте повторить его движения кисти рук и движения ног и еще петь песни 1.5 а то и 2 часа"
"это не танцы, но за то никто так больше не умеет, это реально сложно повторить)"
"эти движения что-то с чем-то... столько энергии, движется каждая клеточка...🔥"
"Да, а если это Танцы с Тиной, то бесконечно❤️"
"он чуть не упал со стула 😂"
Напомним, длительное время Кароль и Балану приписывали страстный роман, который они, якобы держали в тайне. Недавно Дан расставил точки на "i", объяснив, что между ними всегда была симпатия и дружба, но не более.
Напомним, Кароль ответила на каверзный вопрос о Дане Балане и раскрыла его прозвище: "Не какой-то Саша"
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Также Politeka писала, что Кароль дала второй шанс Никите Ломакину, с которым распрощалась на "Голосі країни"