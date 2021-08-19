"Никто так больше не умеет"

Интересный момент с Тиной Кароль и Даном Баланом, который произошел на "Голосі країни", показали в Сети их преданные фанаты

В Инстаграм опубликовали фрагмент одного из эфиров, когда горячий молдаванин Дан решил, по-видимому, впечатлить Тину своими танцевальными талантами, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Во время выступления одного из участников Балан кинулся в пляс, встав из-за судейского кресла. Артист очень пластично двигался под музыку, удивив странными движениями рук, которые, впрочем, придавали его танцу изюминку. В какой-то момент он запрыгнул на стул и чуть не упал с него.

"За такими танцами готова вечно наблюдать 😻🔥", - подписала кадры автор поста.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, некоторые "не поняли" танца Балана, другие же похвалили певца.

"Ну разве это танцы ? Это прыг скок, надо бы поучить хореографию - он не танцор, а певец. Главное, умеет зарядить публику и участника 🔥 - А вы попробуйте повторить его движения кисти рук и движения ног и еще петь песни 1.5 а то и 2 часа"

"это не танцы, но за то никто так больше не умеет, это реально сложно повторить)"

"эти движения что-то с чем-то... столько энергии, движется каждая клеточка...🔥"

"Да, а если это Танцы с Тиной, то бесконечно❤️"

"он чуть не упал со стула 😂"

Напомним, длительное время Кароль и Балану приписывали страстный роман, который они, якобы держали в тайне. Недавно Дан расставил точки на "i", объяснив, что между ними всегда была симпатия и дружба, но не более.

Напомним, Кароль ответила на каверзный вопрос о Дане Балане и раскрыла его прозвище: "Не какой-то Саша"

Как сообщала Politeka, Дан Балан оторвался под Сердючку в компании Горбунова и Кароль, появилось видео: "Странно, что Тина..."

Также Politeka писала, что Кароль дала второй шанс Никите Ломакину, с которым распрощалась на "Голосі країни"