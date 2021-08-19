Відома українська співачка Тіна Кароль представила колаборацію з групою LATEXFAUNA

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно представила дуетну композицію з солісткою групи KAZKA Олександрою Зарицькою, тепер презентувала ще одну колаборацію. В рамках нового проекту - альбому українських дуетів "Молода кров" – співачка заспівала композицію BOUNTY з колективом LATEXFAUNA. Лірик відео вже опублікували на YouTube-каналі групи.

Зазначимо, що проект "Молода кров", яким зараз займається Тіна, присвячений 30 річниці Незалежності України. Після україномовного дуету з KAZKA з піснею" Зірочка", Кароль стала чи не бек-вокалісткою хлопців з LATEXFAUNA. Справа в тому, що зірка переспівала композицію групи, але її голос тут звучав тільки зрідка.

У коментарях на YouTube користувачі почали жартувати, що Тіна Кароль стала бек-вокалісткою LATEXFAUNA: "Оригінал чесніше звучить", "Кльова у вас бек-вокалістка, от круті хлопці", "У Латексфауни Тіна Кароль на бек-вокалі. Хлопці, це успіх", "Тіна сіла на мопед, зняла бра і з'їла кокос. Ні, щось не вірю", "Ну тут треба ще нову пісню-фіт мутити. Однозначно", "Тіна, клас, дійсно відкрила хлопців, а не закрила собою, хоча з її голосом могла", "Таке враження, що Тіна тихенько підспівує на концерті Latexfauna".

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