Співак Микита Ломакін, який брав участь в останньому сезоні "Голосу країни", сколихнув публіку довгоочікуваною подією

Так, 23-річний артист, який розлучився зі співачкою Мішель Андраде незадовго до вокального шоу, зараз повністю пішов з головою в роботу. І хоч йому не вдалося досягти перемоги на "Голосі" під командуванням тренера Тіни Кароль, Микита все ж зумів її зачепити настільки, що вони згодом заспівали дуетом.

Саме про прем'єру нової спільної пісні Ломакін і повідомив у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Слухайте наш трек "Невірний" на всіх платформах! @tina_karol, вітаю тебе з прем'єрою, люблю 🖤", - написав Микита, зізнавшись у почуттях колезі.

Користувачі з ентузіазмом коментують побачене й почуте:

"Вауууу!!!!🔥Це дуже круто!❤️😮"

"Прекрасна робота 🖤"

"Вже 😻 😻 🔥 🔥 🔥 раз 10 за ранок прослухала"



"Ураааа, нарешті Тіна & Микита =🔥🔥🔥😍❤️❤️❤️"

"шикарний дует, супер пісня... 👏👏"

"Дуже красива пісня... Мені дуже подобається🔥"

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