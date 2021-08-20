Співак Микита Ломакін, який брав участь в останньому сезоні "Голосу країни", сколихнув публіку довгоочікуваною подією
Так, 23-річний артист, який розлучився зі співачкою Мішель Андраде незадовго до вокального шоу, зараз повністю пішов з головою в роботу. І хоч йому не вдалося досягти перемоги на "Голосі" під командуванням тренера Тіни Кароль, Микита все ж зумів її зачепити настільки, що вони згодом заспівали дуетом.
Саме про прем'єру нової спільної пісні Ломакін і повідомив у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Слухайте наш трек "Невірний" на всіх платформах! @tina_karol, вітаю тебе з прем'єрою, люблю 🖤", - написав Микита, зізнавшись у почуттях колезі.
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Користувачі з ентузіазмом коментують побачене й почуте:
"Вауууу!!!!🔥Це дуже круто!❤️😮"
"Прекрасна робота 🖤"
"Вже 😻 😻 🔥 🔥 🔥 раз 10 за ранок прослухала"
"Ураааа, нарешті Тіна & Микита =🔥🔥🔥😍❤️❤️❤️"
"шикарний дует, супер пісня... 👏👏"
"Дуже красива пісня... Мені дуже подобається🔥"
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