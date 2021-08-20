Виконавець Микита Ломакін розповів про прем'єру нового хіта і вибачився перед Тіною Кароль

Як повідомляє Politeka.net, відомий учасник "Голосу країни" з команди Тіни Кароль Микита Ломакін розповів про створення нового хіта і вибачився перед своєю наставницею. Виявилося, що хлопець заспівав дуетом з Кароль і ця пісня увійшла до україномовного альбому "Молода кров", який Тіна готує з молодими виконавцями до Дня Незалежності. Прем'єра альбому відбудеться вже 20 серпня.

У своєму Instagram Микита опублікував відео, в якому розповів про створення композиції "Невірний", яку він заспівав разом з Кароль. За словами артиста, він дізнався про цей проект Тіни вже давно, він вважає, що вона завжди на крок попереду.

"Вона каже така: "Микита, будеш невірним?". Я кажу: як це? "Ну зрадником будеш?". Каже: "Паша, скинь мені пісню. У мене є демо". Ось. Мені потрібно було дуже добре подумати, як би я себе почував, якби ось так оступився", - поділився Ломакін.

Молодий виконавець також жартівливо вибачився перед Кароль: "Тіна, пробач за те, що я зрадив тобі в треку".

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