Певица Тина Кароль устроила переплох, появившись на концерте, посвященном 30-летию Независимости Украины, в непривычном для себя наряде
36-летняя звезда исполнила ряд любимых украинцами хитов, выйдя на сцену в длинном серебристом платье с объемной "талией". До этого, как известно, Тина всегда предпочитала более приталенные наряды, подчеркивая свою женственную фигуру.
Кадры выступления Кароль опубликованы на YouTube, передает Politeka.net. Пользователи тут же кинулись обсуждать изменения в ее облике, отметив, что она "поправилась". Многие предположили, что певица, скрывает таким образом беременность.
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"Она беременная? - это платье такое"
"Что-то мне кажется что наша красуня в "интересном положении"...)))" - Вряд ли, в других облегающих платьях ничего не было видно - ну вам, как девушке, виднее, значит мне показалось)"
"Либерман поправилась"
Ранее Тина, у которой уже подрастает 12-летний сын Вениамин, говорила о желании удочерить девочку из детского приюта. После смерти мужа, продюсера Евгения Огира, в 2013-м году, певица больше так и не вышла замуж.
"Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь", - откровенничала звезда.
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