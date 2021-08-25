Известная певица Тина Кароль исполнила легендарный хит Кузьмы Скрябина

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая на днях презентовала украиноязычный альбом дуэтов с молодыми исполнителями "Молода кров", недавно со сцены "Черноморских игр" спела песню Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". Видео с концерта опубликовали на одной из фан-страниц, посвященных певице. Однако, звезду раскритиковали за это выступление.

Дело в том, что в начале ролике, представляя эту песню, Тина обращается к залу на русском языке, хотя саму песню, конечно же, спела на украинском. Но именно эта подводка возмутила пользователей, которые начали бурно обсуждать исполнение Кароль в комментариях, критикуя ее.

"Совсем не то, даже энергетика не та!", "Только из уважения к Кузьме, можно было сказать все на украинском", "Песня совершенно не подходит под её образ, не её тип", "Оригинал был намного душевнее. А в версии Тины эта песня не слушается, вульгарно вышло, к сожалению", "А почему не на украинском?", "Послушала не до конца. Не берет за душу. Он пел эту песню, до мурашек. Кто ей дал разрешение петь эту песню?", "Испортила песню. Одни завывания. Шо попало", "Тина, почему на русском? Еще и песня Кузьмы, он никогда на чужом языке не говорил со сцены", "Что ты сделала с песней?", - пишут в комментариях.

Напомним, Кароль в костюме за 15 тысяч гривен запечатлели в крепких объятиях Дана Балана: "Милашки".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль умело подчеркнула формы "воздушным" платьем на тонюсеньких бретельках: "Диснеевская принцесса".

Также Politeka писала, что Кароль честно рассказала о том, как непросто начиналась ее карьера певицы: "Когда я рыдала за кулисами...".