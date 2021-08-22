Певица Тина Кароль никогда не скрывала, как начиналась ее карьера певицы и где она ранее училась

Артистка сейчас ведет активную работу над новым альбомом, продвигает композиции из сборника «Молода кров», а также нередко впечатляет новыми смелыми образами. В этом году звезда отступила от классического образа скромницы и теперь экспериментирует с нарядами.

Фанаты же решили вспомнить о прошлом певицы. Как рассказала Тина Кароль в интервью ранее, именно "Черноморские Игры" положили начало ее карьере. Когда певице было 14 лет, будущая звезда заняла на этом фестивале третье место.

«В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала: "Нечего плакать, определяйся: или ты серьезно дальше занимаешься музыкой, или все бросаешь". Я все взвесила - и на следующий год отправилась поступать в Киевское музучилище…» - рассказала Тина.

Поклонники также поддержали: «Просто прекрасная❤️🙌❤️; Восхищаюсь этим человеком. Прекрасный пример для подражания 🙏🏼💜; Тина здесь сидит точно, как в фильме Сила любви и голоса».

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