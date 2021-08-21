В сети всплыло неожиданное фото Тины Кароль с подругой, которому 20 лет

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль имеет огромный фан-клуб в соцсети Instagram, который пристально следит за ее жизнью и карьерой. Недавно на фан-странице, посвященной звезде, опубликовали фотоколлаж с двумя снимками – архивным и современным, разница между которыми около 20 лет.

На фотографиях Тина позирует со своей подругой. Что на первом, что на втором кадрах задорные подружки весело хохочут, прижимаясь друг к другу. Некоторые пользователи отметили, что выглядит так, будто на фотографиях совершенно разные люди.

В подписи к публикации говорится: "Повторили фото. Сквозь года". Поклонники тут же принялись обсуждать снимки: "Разница между фото 20 лет, я в шоке", "Вот так встреча!", "Да, пути Господни неисповедимы", "Красотки наши. Не теряйтесь уже. Как же это здорово", "Рада з Вас", "Разные уже люди на фото, причём физиологически. Прогресс в медицине демонстрирует динамику", "Рады за вас".

Напомним, Звезда "Голосу країни" Ломакин публично извинился перед Тиной Кароль: "Я изменил тебе…".

Как сообщала Politeka, Известная украинская группа заполучила Тину Кароль в качестве бэк-вокалистки: "Парни, это успех!"

Также Politeka писала, что Кароль припомнили песни на Майдане рядом с Кондратюком, редкие кадры: "Так изменилась за это время".