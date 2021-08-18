Популярная украинская исполнительница Тина Кароль не часто вспоминает о начале своей карьеры певицы

Популярная артистка сейчас активно занимается своим творчеством, показывает превью-кадры из новых клипов и удивляет сменами имиджа. Долгое время Кароль выступала в сдержанных образах, но в этом году отступила от привычного стиля.

Поэтому поклонники решили вспомнить, как выглядела и вела себя Тина в самом начале карьеры во время съемок известного ранее шоу. Сейчас уже мало кто помнит, что певица начинала свою карьеру с шоу "Караоке на Майдане". В 2005 году Тина Кароль участвовала в одном из выпусков с Игорем Кондратюком и рассказала, что только поступила в столичный Национальный авиационный университет.

«Караоке на Майдане 2005 год 😻 Такая малышка ☺️» - сказано в описании под кадром.

Пользователи поспешили отреагировать: «Какое было счастливое время!)) 2005 год!; Скучаю по тому времени.....люди проще...добрее. Господи пусть все будет как раньше🙏; Так изменилась за это время; Позор Кондратюку? Не услышал золотой голос Украины!!!; А чего на русском то?; ❤️какая хорошенькая. чистая....; Её сейчас бы туда петь миллиард бы собрала 😂; Мне Тина раньше гораздо больше нравилась. Она была милее и естественнее. Сейчас много показухи и кривляния; Очень крутая 🥰🥰🥰😘😘».

Напомним, Молодой певец рассказал о союзе с Тиной Кароль: "Это должно было произойти".

Как сообщала Politeka, Кароль в кислотных лосинах похвасталась результатами тренировок в личном спортзале: "Кто заметил полотенце...".

Также Politeka писала, что Кароль дала второй шанс Никите Ломакину, с которым распрощалась на "Голосі країни": "Наслаждайся".