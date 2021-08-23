Украинская певица Тина Кароль показала себя в новом образе, порадовав фанатов планами

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является является народной артисткой Украины. Красотка не так давно выпустила мини-альбом "Красиво", на две песни из которого выпустила клипы, которые собрали миллионы просмотров на платформе Ютуб. Не забывает певица вести блоги в социальных сетях, где регулярно подогревает к своему творчеству интерес.

На новых фото Тина была в шикарном платье на тоненьких бретельках и с пушистым низом. Красотка на нескольких кадрах покрасовалась своей безупречностью.

"Сегодня концерт "Национальная Легенда Украины", - написано было под фотографиями.

"Волшебная. Диснеевская принцесса", "Ну такая прекрасная фея", "Облачко какое. Такая мягкая и уютная", "Красивая))) такую вас люблю-нежную и женственную.

Вы - Украина, будьте доброй и любящей, целеустремленной и смелой!!! Пусть Бог вас ведет!!!".

Напомним, после пародий на Фреймут и Каменских Остапчук взялся за Тину Кароль

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