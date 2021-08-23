Известный украинский телеведущий Слава Демин

Слава Демин является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря участию в программе "Голос країни". Также, Слава - друг Тины Кароль, которая появлялась в его программе на радио. Ведущий активно ведет социальные сети, где показывает как новые проекты, так и фрагменты своей жизни.

Как передает Politeka.net, в новых сторис Слава Демин показал, что приехал почтить память лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко на его могилу.

"Я тут впервые за все эти года", - отметил Слава Демин.

Как известно, Андрей Кузьменко разбился на машине 2 февраля 2015 году. Певец был за рулем своего внедорожника Toyota Sequoia, когда возвращался из Кривого Рога. Возле села Лозоватка произошло столкновение с молоковозом ГАЗ-53. 17 августа 2021 года культовому певцу должно было исполниться 53 года.

Лидера группы "Скрябин" похоронили во Львовской области на кладбище в поселке Брюховичи, где живут его родители.

Ранее Politeka писала, что Билык, Дзидзьо и другие украинцы скорбят по погибшему Кузьме Скрябину: "вот где талант, а не ваши Винники...".

Напомним, как выглядит единственная дочь Скрябина, фото.

A еще Politeka сообщала, что мать покойного Кузьмы Скрябина обратилась к украинцам за помощью: "38 жалоб о нарушениях...".