Известный украинский телеведущий Слава Демин
Слава Демин является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря участию в программе "Голос країни". Также, Слава - друг Тины Кароль, которая появлялась в его программе на радио. Ведущий активно ведет социальные сети, где показывает как новые проекты, так и фрагменты своей жизни.
Как передает Politeka.net, в новых сторис Слава Демин показал, что приехал почтить память лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко на его могилу.
"Я тут впервые за все эти года", - отметил Слава Демин.
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Как известно, Андрей Кузьменко разбился на машине 2 февраля 2015 году. Певец был за рулем своего внедорожника Toyota Sequoia, когда возвращался из Кривого Рога. Возле села Лозоватка произошло столкновение с молоковозом ГАЗ-53. 17 августа 2021 года культовому певцу должно было исполниться 53 года.
Лидера группы "Скрябин" похоронили во Львовской области на кладбище в поселке Брюховичи, где живут его родители.
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Напомним, как выглядит единственная дочь Скрябина, фото.
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