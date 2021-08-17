Ось уже сім років, як Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) не з нами. Фанати співака і його колеги досі не можуть повірити в те, що трапилося

17 серпня Скрябіну виповнилося б 53 роки. Українці згадують артиста в день його народження, діляться в Мережі фото й відео з ним, передає Politeka.net.

Так, теплим словом про артиста відгукнулася співачка Ірина Білик. Їх зі Скрябіном романтична балада "Мовчати", що вийшла в 2003 році, все ще в списку найулюбленіших в українців.

"Андрій... гуляли б сьогодні... 53 було б... Друже, не знав ти, що так буде все... З днем народження! #кузьмаскрябін #зднемнародження", - згадала про Кузьму Ірина.

Також про товариша написав і DZIDZIO (Михайло Хома), який був близьким другом Андрія.

"Кузьма, з Днем народження тебе, друже!!! Ти завжди в наших 💙 💛 #андрійкузьменко #Кузьма #Скрябін", - йдеться в повідомленні.

Користувачі приєдналися до співчуттів:

"😢 😢непоправна втрата ((("

"Дуже шкода людину, прекрасний співак!!! І Ваш кліп Мовчати - це шедевр!"

"Андрію, ти живеш у наших серцях 😢❤️"

"Дуже шкода, що так все вийшло..."

"З Днем народження. Наш Герой, Людина з великої літери, Нам тебе дуже не вистачає😢 😢"

"Єдина людина, чиї пісні були близькі для всіх... Ось де талант, а не ваші мрії... Вічна пам'ять!"

Зазначимо, Скрябін розбився на машині 2 лютого 2015 року. Співак був за кермом свого позашляховика Toyota Sequoia, коли повертався з Кривого Рогу і біля села Лозуватка врізався в молоковоз ГАЗ-53. Артист моментально загинув, отримавши травми несумісні з життям.

Нагадаємо, що мати покійного Кузьми Скрябіна звернулася до українців за допомогою: "38 скарг про порушення..."