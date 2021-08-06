Мать погибшего артиста Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) обратилась к украинцам с заявлением

Ольга Кузьменко, мать погибшего певца, записала видео, в котором рассказал о проблеме, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, в обращении говорится, что на некоторые видеоклипы на YouTube-канале Кузьмы кидают жалобы о нарушении авторских прав.

Ольга напомнила, что канал создал ее сын при жизни, а владелец лейбла Moon Records Андрей Пасичник отправил на него 38 жалоб о нарушении авторских прав на различные видео - и на новые, и на старые видео. В большинстве случаев, были заблокированы клипы на оригинальные песни.

Действия хозяина лейбла Moon Records могут привести к блокировке Ютуб-канала. По мнению матери артиста, действия Пасичника - это рейдерство.

Также Ольга Кузьменко обвинила владельца Moon Records в сокрытии информации о начислениях по авторским и смежным правам. И уголовное производство уже открыто.

В ответ Пасичник заявил, что мать Кузьмы дезинформирует общественность, ведь лейбл заплатил артисту авансы, и до последнего выплачивал роялти, а также отметил, что за два месяца до удаления музыки компания предупредила директора ТОВ "Кузьма Скрябін".

Напомним, что семья Кузьмы Скрябина запретила звезде "Голосу країни" исполнять его песни

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