Известная украинская певица Мила Нитич, которая участвовала в шоу "Голос країни-11" раскрыла, как сложилась ее жизнь после ухода от продюсера

Мила Нитич ушла от своего продюсера Владимира Бебешко, передает Politeka.net. Сейчас артистка самостоятельно занимается развитием своей карьеры.

На шоу "Голос країни-11" звезда рассказала, что продюсер, после 10 лет работы, не хотел ее отпускать. А интервью программы «Зірковий шлях» Мила рассказала, что Бебешко "прессовал" ее. Продюсер заставлял петь артистку песни, которые она не хотела. Именно из-за больших разногласий и давлений Нитич приняла решение разорвать отношения с Владимиром.

В новом интервью на Ютуб-канале "Ишхан не молчит" Нитич рассказала, что бывали случаи, когда Бебешко поначалу, после разрыва, "ставил палки в колеса".

Артистка привела в пример случай на телеканале "Интер", где она должна была исполнить песню Андрея Кузьменко "З Новим роком і Рождеством". Права на композицию артист при жизни отдал Бебешко, и Нитич исполняла композицию много лет.

"Когда я пошла и спела эту песню на телеканале "Интер" через буквально пару дней мне звонит представитель семьи Кузьменко, который сказал, что Владимир Бебешко на сегодняшний день запрещает мне исполнять эту песню, поскольку у него смежные права на фонограмму", - вспомнила звезда.

На телеканале "Интер" поменяли аранжировку и песня вышла в эфир.

"После этого семья Кузьменко, на почве конфликта с Владимиром Бебешко, запретила мне петь любые песни Андрея Кузьменко", - поделилась звезда.

После этого Нитич звонила Бебешко, чтобы тот поговорил с семьей и те разрешили петь песни Кузьмы.

"Он сказал это не представляется возможным, потому что была ситуация у нас с тобой, был конфликт. У меня сейчас нет никаких амбиций тебя как-то поставить на место или наказать, но я не знаю как это сделать", - передала слова продюсера Нитич.

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