Известная украинская певица Мила Нитич, которая участвовала в шоу "Голос країни-11" раскрыла, как сложилась ее жизнь после ухода от продюсера
Мила Нитич ушла от своего продюсера Владимира Бебешко, передает Politeka.net. Сейчас артистка самостоятельно занимается развитием своей карьеры.
На шоу "Голос країни-11" звезда рассказала, что продюсер, после 10 лет работы, не хотел ее отпускать. А интервью программы «Зірковий шлях» Мила рассказала, что Бебешко "прессовал" ее. Продюсер заставлял петь артистку песни, которые она не хотела. Именно из-за больших разногласий и давлений Нитич приняла решение разорвать отношения с Владимиром.
В новом интервью на Ютуб-канале "Ишхан не молчит" Нитич рассказала, что бывали случаи, когда Бебешко поначалу, после разрыва, "ставил палки в колеса".
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Сумская, покрасовавшись в кожаной куртке и ботинках, уехала от Борисюка: "Ну что..."
Оборвалась жизнь звезды "Скаженого весілля", первые подробности: "Светлая память тебе, Игорь"
В "Голосі країни" наконец раскрыли правду о романе Тины Кароль и Дана Балана: "История, которая стала..."
ЧП в поезде "Укрзализныци", очевидцы сняли все на видео: "Всю ночь пассажиры Киев-Николаев..."
Артистка привела в пример случай на телеканале "Интер", где она должна была исполнить песню Андрея Кузьменко "З Новим роком і Рождеством". Права на композицию артист при жизни отдал Бебешко, и Нитич исполняла композицию много лет.
"Когда я пошла и спела эту песню на телеканале "Интер" через буквально пару дней мне звонит представитель семьи Кузьменко, который сказал, что Владимир Бебешко на сегодняшний день запрещает мне исполнять эту песню, поскольку у него смежные права на фонограмму", - вспомнила звезда.
На телеканале "Интер" поменяли аранжировку и песня вышла в эфир.
"После этого семья Кузьменко, на почве конфликта с Владимиром Бебешко, запретила мне петь любые песни Андрея Кузьменко", - поделилась звезда.
После этого Нитич звонила Бебешко, чтобы тот поговорил с семьей и те разрешили петь песни Кузьмы.
"Он сказал это не представляется возможным, потому что была ситуация у нас с тобой, был конфликт. У меня сейчас нет никаких амбиций тебя как-то поставить на место или наказать, но я не знаю как это сделать", - передала слова продюсера Нитич.
Напомним, что фаворитка "Голосу країни" Мила Нитич схлестнулась с красоткой из команды Тины Кароль: "Не надо было...".
Как сообщала Politeka, Мила Нитич, которая довела Кароль до слез на "Голосі країни", вызверилась на украинцев: "Займитесь своей жизнью!".
Также Politeka писала, что вокруг фаворитки Пугачевой на "Голосі країни" разразился новый скандал: "Это уже слишком, Мила должна была...".