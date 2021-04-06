Известная украинская певица Мила Нитич, которую называют фавориткой Пугачевой, вызвала бурную реакцию своим попаданием в прямые эфиры шоу "Голос країни-11"

Как передает Politeka.net, на официальной странице проекта украинцы массово выражают свое возмущение.

Многие считают несправедливым, что в таком проекте участвует известная певица.

«Классная, но она займет чужое место. Не честно», «Не честно😢 ничего против не имею, но уже хватит», «Она заняла чужое место. Кто то ещё верит в честность Голоса?», «Поет она конечно круто, но она певица, дайте шанс другим», «У неё был свой шанс, здесь ей нечего делать. Такого артиста выкинули из-за неё...», «Ну это же за несправедливость? Сделайте отдельный конкурс для певцов! Это уже слишком, Мила должна была сама покинуть это шоу, если Тина не прогнала... Так как сделала Мейхер... У меня нет слов. Как же жаль других участников, которым это так нужно....», «Очень не справедливо, что "звёзды" отнимают шанс у молодых талантов», «Все куплено», «Бессовестная😡 Занимает место молодых и талантливых, она должна была уйти, ей там давно не место», - пишут в Сети.

Напомним, творчество Милы Нитич в свое время оценила даже Алла Пугачева. Впервые лично они встретились в 2009 году на международном фестивале "Новая волна" в Юрмале. Тогда она получила специальный приз от Аллы Борисовны. За исполнение песни «Где ты?», украинская певица получила «Золотую звезду Аллы», диплом и 50 тыс. долларов. Победительницей тогда стала Джамала, которая получили по 50 тыс. евро.

Затем Мила приезжала на интервью к Пугачевой на радио "Алла" в Киеве. Нитич добавила, что обе их встречи были искренними и непринужденными.

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