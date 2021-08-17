Вот уже семь лет, как Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) не с нами. Фанаты певца и его коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся
17 августа Скрябину исполнилось бы 53 года. Украинцы вспоминают артиста в день его рождения, делятся в Сети фото и видео с ним, передает Politeka.net.
Так, теплым словом об артисте отозвалась певица Ирина Билык. Их со Скрябином романтическая баллада "Мовчати", вышедшая в 2003 году, все еще в списке самых любимых у украинцев.
"Андрей... гуляли бы сегодня... 53 было бы... Дружище, не знал ты, что так будет всё... С днём рождения! #кузьмаскрябін #зднемнародження", - вспомнила о Кузьме Ирина.
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Также о товарище написал и DZIDZIO (Михаил Хома), который был близким другом Андрея.
"Кузьма, С Днем Рождения тебя, друг!!! Ты всегда в наших 💙💛 #АндрийКузьменко #Кузьма #Скрябин", - говорится в сообщении.
Пользователи присоединились к соболезнованиям:
"😢😢невосполнимая потеря((("
"Очень жаль человека, прекрасный певец!!! И ваш клип Мовчати - это шедевр!"
"Андрей, ты живёшь в наших сердцах 😢❤️"
"Очень жаль, что так все получилось..."
"С Днем рождения. Наш Герой, Человек с Большой Буквы, Нам Тебя Очень не хватает😢😢"
"Единственный человек, чьи песни были близки для всех... Вот где талант, а не ваши Винники... Вечная память!"
Отметим, Скрябин разбился на машине 2 февраля 2015 году. Певец был за рулем своего внедорожника Toyota Sequoia, когда возвращался из Кривого Рога и возле села Лозоватка врезался в молоковоз ГАЗ-53. Артист моментально погиб, получив травмы несовместимые с жизнью.
Напомним, что мать покойного Кузьмы Скрябина обратилась к украинцам за помощью: "38 жалоб о нарушении..."