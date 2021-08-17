Вот уже семь лет, как Кузьма Скрябин (Андрей Кузьменко) не с нами. Фанаты певца и его коллеги до сих пор не могут поверить в случившееся

17 августа Скрябину исполнилось бы 53 года. Украинцы вспоминают артиста в день его рождения, делятся в Сети фото и видео с ним, передает Politeka.net.

Так, теплым словом об артисте отозвалась певица Ирина Билык. Их со Скрябином романтическая баллада "Мовчати", вышедшая в 2003 году, все еще в списке самых любимых у украинцев.

"Андрей... гуляли бы сегодня... 53 было бы... Дружище, не знал ты, что так будет всё... С днём рождения! #кузьмаскрябін #зднемнародження", - вспомнила о Кузьме Ирина.

Также о товарище написал и DZIDZIO (Михаил Хома), который был близким другом Андрея.

"Кузьма, С Днем Рождения тебя, друг!!! Ты всегда в наших 💙💛 #АндрийКузьменко #Кузьма #Скрябин", - говорится в сообщении.

Пользователи присоединились к соболезнованиям:

"😢😢невосполнимая потеря((("

"Очень жаль человека, прекрасный певец!!! И ваш клип Мовчати - это шедевр!"

"Андрей, ты живёшь в наших сердцах 😢❤️"

"Очень жаль, что так все получилось..."

"С Днем рождения. Наш Герой, Человек с Большой Буквы, Нам Тебя Очень не хватает😢😢"

"Единственный человек, чьи песни были близки для всех... Вот где талант, а не ваши Винники... Вечная память!"

Отметим, Скрябин разбился на машине 2 февраля 2015 году. Певец был за рулем своего внедорожника Toyota Sequoia, когда возвращался из Кривого Рога и возле села Лозоватка врезался в молоковоз ГАЗ-53. Артист моментально погиб, получив травмы несовместимые с жизнью.

Напомним, что мать покойного Кузьмы Скрябина обратилась к украинцам за помощью: "38 жалоб о нарушении..."