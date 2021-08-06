Мати артиста звернулася до українців і артистів

Мати загиблого артиста Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) звернулася до українців із заявою

Ольга Кузьменко, мати загиблого співака, записала відео, в якому розповів про проблему, пише Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, у зверненні йдеться, що на деякі відеокліпи на YouTube-каналі Кузьми кидають скарги про порушення авторських прав.

Ольга нагадала, що канал створив її син за життя, а власник лейблу Moon Records Андрій Пасічник відправив на нього 38 скарг про порушення авторських прав на різні відео - і на нові, і на старі відео. У більшості випадків, були заблоковані кліпи на оригінальні пісні.

Дії господаря лейбла Moon Records можуть привести до блокування Ютуб-каналу. На думку матері артиста, дії Пасічника - це рейдерство.

Також Ольга Кузьменко звинуватила власника Moon Records в приховуванні інформації про нарахування за авторськими і суміжними правами. І кримінальне провадження вже відкрито.

У відповідь Пасічник заявив, що мати Кузьми дезінформує громадськість, адже лейбл заплатив артисту аванси, і до останнього виплачував роялті, а також зазначив, що за два місяці до видалення музики компанія попередила директора ТОВ "Кузьма Скрябін".

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