Известный радиоведущий и ведущий "Голосу країни" Слава Демин показал в соцсети, как провел выходные с сыном-подростком

Как сообщает Politeka.net, известный радиоведущий и ведущий шоу "Голосу країни" Слава Демин часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил в своем микроблоге забавные фото со своего путешествия с сыном-подростком.

Оказалось, что Слава каждые выходные проводит с сыном – они ездят по окрестностям Киева в интересные места и ищут себе приключения. Так, в этот раз ведущий отвез ребенка на ферму со страусами.

"В 40 км от Киева есть Долина страусов. Это не только страусинная ферма, но и небольшой зоопарк, детские площадки и большая территория. Конечно, большая часть отдана именно страусам. Мы пробыли тут около 2-х часов. И нам очень понравилось. Сыну больше всего зашло кормление животных. Для того чтоб провести с ребенком выходной день, место очень подходит. Мы не пожалели, что побывали тут", - рассказал Демин о своих выходных с сыном.

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