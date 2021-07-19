Известный украинский радиоведущий и ведущий бэкстейджа «Голосу країни» Слава Демин рассказал о своем необычном споре с Олегом Винником

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Демин показал совместное фото с кумиром тысяч украинцев Олегом Винником, фанаток которого называют волчицами.

Ведущий признался, что они с певцом поспорили о том, какой вариант снимка больше понравится украинцам – цветной или черно-белый.

«Волк и лысый плешивый волчонок. Кстати, поспорили с Олегом на ящик пива, какая фотка вам больше понравится. Первая или вторая?», - написал Демин.

На фото они с Винником стоят рядом и пристально смотрят друг другу в глаза.

Украинцы не смогли пройти мимо этого поста, и тут же принялись комментировать. Судя по всему, больше людям понравился цветной вариант фото. Остается только гадать, на какой из снимков ставил Демин, а на какой – Винник.

«Фотка лучше та, на которую Вы ставили», «Вы как гуси», «Люблю чб, но в этом случае лучше цвет», «Фотографии огонь», «Каждая фотография, смотрится по-особенному», «Первое фото огонь», - пишут люди.

Напомним, замешанная в разводе Dzidzio Цибульская приголубила Олега Винника.

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