Радиоведущий, телеведущий бекстейджа "Голосу країни" Слава Демин, похвастался успехами сына
Слава Демин неоднократно приглашал в студию и записывал интервью с украинской певицей Тиной Кароль, сообщает Politeka.net. Поэтому после этого телеведущего стали называть любимчиком исполнительницы.
Демин не только стал популярным ведущим, но также активно развивает свой микроблог в Инстаграм. Сейчас на него подписаны более 100 тысяч пользователей сети.
В аккаунте телеведущий рассказывает о своих успехах , а в этот раз похвастался сыном, Владом.
Как оказалось, мальчик стал главным красавчиком коллекции украинского дизайнер, Андре Тана.
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"Так приятно, что Андре пригласил Влада @vladdomin стать лицом этой крутой коллекции🚀
Как говорит маэстро: "Красотой сын, конечно, явно пошел в маму"😀 Я тоже так думаю😉 А еще у малого был крутой опыт работы с @moi_sofism 📸 После фотосессии Владик сказал, что хочет, чтоб эта тётя его всегда фоткала 😀", - написал счастливый отец.
"👏👏👏👏 это невероятно круто! Сын-красавчик🔥🔥🔥", "Ох, як круто!!!! Умничка👏👏🔥🔥", "🔥🔥🔥 Влад КРУТОЙ!", "Умничка ❤️", "Крутяк!!!!Сынок красавчик))", "Молодец !!! Красавчик !!! ❤️🔥😍", "💖💕💝❣🔥 СЫН как супермодель и это однозначно , вне сомнений 💖💕💝❣🔥🔥🔥", - прокомментировали пользователи сети.
Напомним, ведущий "Голосу країни" Демин заинтриговал появлением с экс-звездой "Орла и решки" Птушкиным
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