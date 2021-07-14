Радиоведущий, телеведущий бекстейджа "Голосу країни" Слава Демин, похвастался успехами сына

Слава Демин неоднократно приглашал в студию и записывал интервью с украинской певицей Тиной Кароль, сообщает Politeka.net. Поэтому после этого телеведущего стали называть любимчиком исполнительницы.

Демин не только стал популярным ведущим, но также активно развивает свой микроблог в Инстаграм. Сейчас на него подписаны более 100 тысяч пользователей сети.

В аккаунте телеведущий рассказывает о своих успехах , а в этот раз похвастался сыном, Владом.

Как оказалось, мальчик стал главным красавчиком коллекции украинского дизайнер, Андре Тана.

"Так приятно, что Андре пригласил Влада @vladdomin стать лицом этой крутой коллекции🚀

Как говорит маэстро: "Красотой сын, конечно, явно пошел в маму"😀 Я тоже так думаю😉 А еще у малого был крутой опыт работы с @moi_sofism 📸 После фотосессии Владик сказал, что хочет, чтоб эта тётя его всегда фоткала 😀", - написал счастливый отец.

"👏👏👏👏 это невероятно круто! Сын-красавчик🔥🔥🔥", "Ох, як круто!!!! Умничка👏👏🔥🔥", "🔥🔥🔥 Влад КРУТОЙ!", "Умничка ❤️", "Крутяк!!!!Сынок красавчик))", "Молодец !!! Красавчик !!! ❤️🔥😍", "💖💕💝❣🔥 СЫН как супермодель и это однозначно , вне сомнений 💖💕💝❣🔥🔥🔥", - прокомментировали пользователи сети.

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