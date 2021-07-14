Ведущий "Голосу країни" Слава Демин затронул горячую тему и показал фото

Слава Демин является не только популярным телеведущим, но и радиоведущим "Люкс ФМ". Он активно ведет социальные сети, где публикует кадры с многими украинскими звездами. Сейчас за страницей шоумена следят 110 тысяч человек, интерес которых он регулярно подогревает, не избегая пикантных тем, пишет Politeka.net.

Так, одна подписчица заподозрила Славу в романе с Тиной Кароль и Златой Огневич, о чем ему и написала, добавив ремарку, что вряд ли телеведущий это прочитает. А он не только прочитал, но также показал свои общие фото с Кароль, и с Огневич, которая стала главной героиней нового сезона шоу «Холостячка». Певица на снимке просто светится от счастья.

Напомним, весной 2021 года Слава Демин признался, что развелся с женой после 13 лет совместной жизни. У супругов есть сын.

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